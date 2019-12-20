ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно прошел конкурс красоты среди работниц ЖКХ "Супер Леди - 2019"

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Победительницей конкурса красоты среди работниц ЖКХ "Супер Леди - 2019", организованного профсоюзами Гродно, стала мастер участка УЖРЭП Октябрьского района Гродно Марта Касперчук.

Участницами финального шоу конкурса, которое состоялось 20 декабря, стали 12 представительниц прекрасного пола.

Конкурс "Супер Леди" проводится уже в пятый раз. В этом году шоу приняла самая большая в городе площадка - зал областной филармонии. На сцену вышли 12 представительниц предприятий и организаций коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения области, в том числе завода по утилизации и механической сортировке отходов, водоканала, гродненского "Спецавтохозяйства", колледжа бытового обслуживания населения, частных организаций. Разнообразны и профессии участниц: среди них есть оператор котельной, сортировщик вторсырья, инженер-программист, мастер производственного участка, заведующая лабораторией, оператор ЭВМ, инспектор по кадрам и экономист.

Конкурсантки выходили на сцену в строгих платьях-футлярах, вечерних нарядах, пальто белорусского производства и даже в свадебных платьях. Победительницу определили по итогам творческого конкурса. Участницам предстояло продемонстрировать свои артистические способности, ум, грацию, искусство дефиле, сценическую раскрепощенность, хореографические навыки, фотогеничность и умение вести беседу.

Лучшие определялись сразу в нескольких номинациях. Свой выбор сделали не только жюри, но и зрители. Победительнице конкурса досталась уникальная корона, украшенная камнями и горным хрусталем. Все без исключения девушки получили ценные призы и подарки от отраслевого профсоюза и многочисленных партнеров.

После финала красавицы вместе отправятся в туристическую поездку.-0-

Фото Леонида Щеглова