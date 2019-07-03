ФОТОРЕПОРТАЖ: Празднование Дня Независимости в Минске

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 праздничных мероприятий различного уровня - республиканских, общегородских, районных - проходят в Минске в День Независимости. В городе организованы праздничные концерты с участием коллективов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских творческих коллективов, спортивные соревнования, выставки декоративно-прикладного и народного творчества, праздничная торговля.

Вместе с тем, по всей стране проходит акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В Минске представители органов власти, общественных организаций, ветераны, жители столицы возлагают цветы к монументу Победы.-0-

Министр обороны Андрей Равков во время мероприятия

Председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак во время мероприятия

Юные хоккеисты возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков пришел на площадь Победы вместе со своей дочкой.

Фото Максима Гучека