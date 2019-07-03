ФОТОРЕПОРТАЖ: Празднование Дня Независимости в Минске

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 праздничных мероприятий различного уровня - республиканских, общегородских, районных - проходят в Минске в День Независимости. В городе организованы праздничные концерты с участием коллективов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских творческих коллективов, спортивные соревнования, выставки декоративно-прикладного и народного творчества, праздничная торговля.
Вместе с тем, по всей стране проходит акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В Минске представители органов власти, общественных организаций, ветераны, жители столицы возлагают цветы к монументу Победы.-0-
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.051 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.22 BYN
|3.24 BYN