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01 августа 2020, 15:44

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2 августа отметят 90-летие воздушно-десантных войск, преемниками которых стали силы специальных операций (ССО). Сегодня же в центре Минска десантники представили праздничную программу.

В программе - показательные выступления: вальс БТР на воде, десантирование на землю и воду, занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Можно было посмотреть технику, вооружение и форму сил специальных операций. Для гостей праздника работала тематическая фотозона.

На острове Мужества и Скорби состоялась церемония торжественного возложения цветов.

После завершения праздничных мероприятий в Минске личный состав и техника вернется в пункты постоянной дислокации. Во всех соединениях и воинских частях ССО в Бресте, Витебске и Марьиной Горке праздничные мероприятия пройдут 2 августа.-0-

Фото Рамиля Насибулина

@beltanews

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