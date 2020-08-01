ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2 августа отметят 90-летие воздушно-десантных войск, преемниками которых стали силы специальных операций (ССО). Сегодня же в центре Минска десантники представили праздничную программу.

В программе - показательные выступления: вальс БТР на воде, десантирование на землю и воду, занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Можно было посмотреть технику, вооружение и форму сил специальных операций. Для гостей праздника работала тематическая фотозона.

На острове Мужества и Скорби состоялась церемония торжественного возложения цветов.

После завершения праздничных мероприятий в Минске личный состав и техника вернется в пункты постоянной дислокации. Во всех соединениях и воинских частях ССО в Бресте, Витебске и Марьиной Горке праздничные мероприятия пройдут 2 августа.-0-

Фото Рамиля Насибулина