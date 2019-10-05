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05 октября 2019, 18:08

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минском областном кадетском училище первокурсники дали торжественную клятву

5 октября, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. В Минском областном кадетском училище первокурсники дали торжественную клятву кадета. Учащимися учреждения образования стали 57 юношей и 16 девушек. На церемонии присутствовали должностные лица Миноблисполкома, местной администрации, а также представители Белорусского союза суворовцев и кадетов. На празднике собрались родные и близкие первокурсников.

Фото Рамиля Насибулина

@beltanews

Директор училища Сергей Метельский
Директор училища Сергей Метельский
Генерал-майор Николай Скобелев поздравляет кадета и вручает погоны
Генерал-майор Николай Скобелев поздравляет кадета и вручает погоны
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