ФОТОРЕПОРТАЖ: В Печерском лесопарке прошел кулинарный конкурс "Хороша ушица наша"

12 команд приняли участие в кулинарном конкурсе "В зимнем лесу" (измененный формат традиционного конкурса "Хороша ушица наша"), который прошел 7 января на Солдатской поляне Печерского лесопарка.

Конкурсанты соревновались в приготовлении на выбор ухи, грибного супа, борща и сборной солянки. Одновременно на центральной сцене Печерского лесопарка прошло театрализованное представление, развлекательная программа с шутками, подвижными играми, танцами и викторинами.

Организатором мероприятия стало управление культуры Могилевского горисполкома.

Фото Олега Фойницкого