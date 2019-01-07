ФОТОРЕПОРТАЖ: В Печерском лесопарке прошел кулинарный конкурс "Хороша ушица наша"

12 команд приняли участие в кулинарном конкурсе "В зимнем лесу" (измененный формат традиционного конкурса "Хороша ушица наша"), который прошел 7 января на Солдатской поляне Печерского лесопарка.
Конкурсанты соревновались в приготовлении на выбор ухи, грибного супа, борща и сборной солянки. Одновременно на центральной сцене Печерского лесопарка прошло театрализованное представление, развлекательная программа с шутками, подвижными играми, танцами и викторинами.
Организатором мероприятия стало управление культуры Могилевского горисполкома.
Фото Олега Фойницкого
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