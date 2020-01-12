ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчицах отпраздновали Щедрец

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном музее архитектуры и быта 12 января отметили "Щедрец" - один из праздников колядного цикла, во время которого готовили так называемую вторую, богатую кутью. Праздновался он накануне Нового года по старому стилю. В этот вечер было принято богато накрывать стол, готовить блины с подливой и жареной колбасой, каши и другие блюда. После застолья молодежь "щедровала": обходила дворы с песнями, танцами и добрыми пожеланиями хозяевам.

Фото Оксаны Манчук