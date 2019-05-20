ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебской области выбрали лучшую "Многодетную семью года-2019"

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В государственном концертном учреждении "Витебская областная филармония" 20 мая выбрали лучшую многодетную семью Витебской области. В конкурсе приняли участие шесть семей-победителей региональных этапов конкурса.
Победителями областного конкурса "Многодетная семья года-2019" стала семья Кулаковых из Витебска.-0-
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