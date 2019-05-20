ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебской области выбрали лучшую "Многодетную семью года-2019"

Семья Кулаковых из Витебска

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В государственном концертном учреждении "Витебская областная филармония" 20 мая выбрали лучшую многодетную семью Витебской области. В конкурсе приняли участие шесть семей-победителей региональных этапов конкурса.

Участники областного конкурса

Выступает заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин

Выступает семья Кулаковых

Владимир Пенин награждает семью Кулаковых

Выступает семья Кондратенко из Орши

Алла и Валерий Пучинский из Браславского района

Семья Кондратенко из Орши

Семья Потребко из Новополоцка

Марина и Денис Кулаковы

Выступает семья Пучинских из Браславского района

Елена Жулевич с сыном Даниилом

Семья Реутских из Бешенкович

Семья Жулевич из Витебска

Победителями областного конкурса "Многодетная семья года-2019" стала семья Кулаковых из Витебска.-0-

Фото Александра Хитрова