ФОТОРЕПОРТАЖ: "Властелина села" выбрали в Речице

Участники конкурса Назар и Елисей Ярмольчики
21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" прошёл 21 сентября в Речице. Активные семьи собрались на площадке с амфитеатром на набережной райцентра. За звание лучшей в регионе боролись 10 молодых семей. Конкурс проходил в формате национального колорита.
Организаторами мероприятия выступают Гомельская областная организация ОО БРСМ и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома. Идейным вдохновителем проекта с 2008 года является Белорусский республиканский союз молодежи.
Фото Сергея Холодилина
Во время проведения конкурса подворий "Сямейнымi дасягненнямi"
Марина Ярмольчик её дочь Оля
Семья Михаила и Марины Ярмольчик
Участница конкурса Ксения Храмнкова из Рогачёвского района
Председатель жюри конкурса (в центре) Сергей Шмарловский
Во время конкурса "Сення ў нашай хаце свята"
Семейная эстафета "Разам мы ў спорце!"
Семья Дашкевич Павел, Елена и их дочь София
Во время проведения состязания "Запрагай-ка, бацька, коней!"