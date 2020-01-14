ФОТОРЕПОРТАЖ: Во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле прошел первый областной кадетский бал

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый областной кадетский бал прошел 14 января в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Место для бала выбрано наиболее подходящее - Гомельский дворцово-парковый ансамбль. На паркет вышли воспитанники 1-4 курса Гомельского кадетского училища. Специально для девушек были пошиты наряды в стиле Наташи Ростовой. Соответствующую атмосферу создавала музыка.

Организаторами мероприятия выступили главное управление образования облисполкома, областной Дом учащихся и работников учреждений профессионального образования, Гомельское кадетское училище.-0-

Фото Сергея Холодилина