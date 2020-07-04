ФОТОРЕПОРТАЖ: Военно-историческая реконструкция "Операция "Багратион" прошла на Линии Сталина

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 4 июля на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" при поддержке Министерства обороны прошел XIV Фестиваль "Багратион", посвященный главному празднику Республики Беларусь - Дню Независимости.

Была проведена масштабная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны, которые произошли 28 июня 1944 года в ходе Белорусской наступательной операции "Багратион". В ходе этой крупномасштабной наступательной операции была освобождена БССР и почти полностью разгромлена германская группа армий "Центр", после чего Германия оказалась не в состоянии восполнить понесенные потери.

Кроме реконструкции боя была подготовлена развлекательная программа. Для посетителей было открыто несколько интерактивных зон: каждый смог попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия, метании гранаты, а также поупражняться на уникальном интерактивном стрелковом тренажере.

Военные музыканты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады исполнили песни военных лет.

Фото Дениса Костюченко