ФОТОРЕПОРТАЖ: Воспитанники детского дома в Витебске получили подарки с "Новогодней елки желаний"

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 10 по 25 декабря волонтеры городской организации БОКК в ходе акции "Наши дети" реализовывали масштабный традиционный благотворительный проект "Новогодняя елка желаний". В крупнейших торговых объектах Витебска были установлены елки, на которых вместо игрушек висели фотографии воспитанников детского дома и областного специализированного дома ребенка с их пожеланиями. Любой человек мог стать волшебником, купив подарок, указанный в пожелании. 4 января воспитанникам витебского детского дома были вручены именные подарки.

Фото Александра Хитрова