ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Турбизнес-2019" проходит в Минске

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 26-я международная выставка "Турбизнес-2019" проходит с 25 по 27 сентября в Минске. Эта выставка - традиционное место встречи деловых людей, работающих в сфере оказания туристских услуг. В 2018 году в тематическом форуме приняли участие 100 фирм из 12 стран мира. Тематика выставки обширна: въездной и выездной, спортивный и приключенческий, рекреационный, медицинский, семейный и детский, охотничий туризм, презентация услуг туроператоров и турагентов, транспортных компаний, гостиниц.-0-

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной

Фото Андрея Покумейко