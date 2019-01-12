ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Дедов Морозов и шабаш Бабок Ежек прошел в Витебском районе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забегом Дедов Морозов и шабашем Бабок Ежек завершилась 12 января работа Придвинской резиденции Деда Мороза в Витебском районе.

Учительница Вымнянской детсад - средней школы Витебского района Вымнянской школы Елена Иванченкова

Развлекали гостей "Гулей у дзядулі-5" педагоги 20 учреждений образования района. Учителя на протяжении всех праздников перевоплощались в новогодних героев и по очереди дарили юным посетителям резиденции Деда Мороза радость от погружения в зимнюю сказку. Главной проверкой на прочность стал забег на 100 м. Преодолеть его волшебным дедушкам предстояло в полной экипировке (с посохом, мешком подарков) и Снегурочкой.

Выступает начальник отдела образования Витебского райисполкома, председатель РО РОО "Белая Русь" Ольга Рязанова

Еще одним ярким событием дня стал шабаш Бабок Ежек, которые сплясали и спели около костра, а самая главная из них подарила зрителям яркую ленточку со своей метлы с предсказанием-пожеланием на 2019 год. Интересными и веселыми стали различные шуточные состязания, костюмированный футбол на снегу, другие забавы и конкурсы с участием детей и взрослых.

Организатором мероприятия является отдел по образованию Витебского райисполкома и районная организация РОО "Белая Русь".

Фото Александра Хитрова