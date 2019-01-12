ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Дедов Морозов и шабаш Бабок Ежек прошел в Витебском районе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забегом Дедов Морозов и шабашем Бабок Ежек завершилась 12 января работа Придвинской резиденции Деда Мороза в Витебском районе.
Развлекали гостей "Гулей у дзядулі-5" педагоги 20 учреждений образования района. Учителя на протяжении всех праздников перевоплощались в новогодних героев и по очереди дарили юным посетителям резиденции Деда Мороза радость от погружения в зимнюю сказку. Главной проверкой на прочность стал забег на 100 м. Преодолеть его волшебным дедушкам предстояло в полной экипировке (с посохом, мешком подарков) и Снегурочкой.
Еще одним ярким событием дня стал шабаш Бабок Ежек, которые сплясали и спели около костра, а самая главная из них подарила зрителям яркую ленточку со своей метлы с предсказанием-пожеланием на 2019 год. Интересными и веселыми стали различные шуточные состязания, костюмированный футбол на снегу, другие забавы и конкурсы с участием детей и взрослых.
Организатором мероприятия является отдел по образованию Витебского райисполкома и районная организация РОО "Белая Русь".
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4778 BYN
|2.473 BYN
|2.482 BYN
|USD
|2.1503 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2144 BYN
|3.196 BYN
|3.217 BYN