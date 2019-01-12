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ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Дедов Морозов и шабаш Бабок Ежек прошел в Витебском районе

Регионы 12.01.2019 | 20:38

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забегом Дедов Морозов и шабашем Бабок Ежек завершилась 12 января работа Придвинской резиденции Деда Мороза в Витебском районе.

Учительница Вымнянской детсад - средней школы Витебского района Вымнянской школы Елена Иванченкова
Учительница Вымнянской детсад - средней школы Витебского района Вымнянской школы Елена Иванченкова

Развлекали гостей "Гулей у дзядулі-5" педагоги 20 учреждений образования района. Учителя на протяжении всех праздников перевоплощались в новогодних героев и по очереди дарили юным посетителям резиденции Деда Мороза радость от погружения в зимнюю сказку. Главной проверкой на прочность стал забег на 100 м. Преодолеть его волшебным дедушкам предстояло в полной экипировке (с посохом, мешком подарков) и Снегурочкой.

Выступает начальник отдела образования Витебского райисполкома, председатель РО РОО "Белая Русь" Ольга Рязанова
Выступает начальник отдела образования Витебского райисполкома, председатель РО РОО "Белая Русь" Ольга Рязанова

Еще одним ярким событием дня стал шабаш Бабок Ежек, которые сплясали и спели около костра, а самая главная из них подарила зрителям яркую ленточку со своей метлы с предсказанием-пожеланием на 2019 год. Интересными и веселыми стали различные шуточные состязания, костюмированный футбол на снегу, другие забавы и конкурсы с участием детей и взрослых.

Организатором мероприятия является отдел по образованию Витебского райисполкома и районная организация РОО "Белая Русь".

Фото Александра Хитрова

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зима, праздник, репортаж, Рождество
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