Фотовыставка БЕЛТА с уникальными кадрами военной хроники открылась в Гомеле

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" открылась сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция представлена в холле Гомельского областного драматического театра. Фотопроект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Созвучно названию он отражает 75 мгновений, запечатленных в военные годы. Это работы военных корреспондентов и малоизвестные кадры - раритетные черно-белые снимки из архива БЕЛТА. В фокус фотокамер попали моменты освобождения областных городов, послевоенного восстановления.

Подробнее о наполнении экспозиции рассказал заместитель главного редактора редакции визуальной информации БЕЛТА Владимир Иваницкий: "Мы выбрали уникальные раритетные кадры с мест военных событий, партизанского движения и восстановления городов из руин. В их центре - реальные люди со своей судьбой. Так, неизвестно, остались ли живы герои снимка, на котором запечатлен момент взрыва. Кого-то могут поразить девчонки, разбирающие завалы после освобождения своего города. Нам важно было показать регионы Беларуси, их представителей - людей, которые воевали за Победу и помогали восстанавливать страну".

По мнению председателя правления Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира Тимофея Глушакова, современная молодежь, глядя на эти фотографии, "должна сделать выводы и приложить все усилия, чтобы такого больше никогда не повторилось".

Высоко оценил экспозицию председатель Совета Гомельской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Владимир Чарнаштан. "Снимки поражают реалистичностью. Тема Великой Победы должна иметь продолжение не только в год ее 75-летия. Такие проекты не позволяют забыть о подвиге наших дедов и прадедов. Нужно бережно сохранять фото-, аудио- и видеоматериалы с их воспоминаниями. Сейчас на встречах с ветеранами мы включаем ранее записанные аудиоистории уже ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны. Услышать голоса тех, кого уже много лет нет с нами, - дорогого стоит", - подчеркнул он.

Презентация фотовыставки БЕЛТА стала началом итоговой коллегии идеологического актива Гомельской области. Фотовыставка "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" продолжит путь по областным центрам. В планах представить экспозицию в Австрии и Израиле.-0-