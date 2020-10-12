Фотовыставка "Инклюзивное материнство" открылась в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске открылась фотовыставка "Инклюзивное материнство", сообщили БЕЛТА организаторы.

"Инклюзивное материнство" - это проект о сильных женщинах, которые стали мамами вопреки любым стереотипам. "Каково это, когда ты выбиваешься из привычного для общества шаблона? Об этом и рассказывают героини с фотографий: мама, которая не видит и которая не слышит, с ментальными особенностями, на инвалидной коляске, пережившая онкологию, мама, которая родила в 44 года, которая усыновила ребенка со сложными диагнозами. И хотя их путь очень сложный, он - вдохновляющий. Женщины делятся сокровенным и говорят о том, что материнство прекрасно в любом проявлении, если оно желанно и осознанно", - рассказали организаторы.

Это проект о сложностях и позитивном взаимодействии людей, систем, семей, структур, а также о вере, любви между мужчиной и женщиной и любви к детям, боли, вере в лучшее, смелости быть не такой, как принято.

Выставка приурочена к Дню матери и открылась непосредственно перед ежегодной официальной церемонией награждения орденом Матери.

Выставка работает на площадке у Минского городского дворца культуры на улице Маяковского, 129 (с 14 октября на неделю переедет к городской Ратуше в Верхнем городе).

Проект организован по инициативе социально-благотворительного учреждения "Паблик Хелс" при поддержке властей Минска.-0-