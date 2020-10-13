Фотовыставка "Инклюзивное материнство" в Минске рассказывает истории побед над стереотипами

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле Минского городского дворца культуры разместилась необычная фотоэкспозиция "Инклюзивное материнство". Это проект о сильных женщинах, ставших мамами вопреки любым стереотипам, рассказала БЕЛТА организатор проекта Наталья Миранчук.

Фотовыставка "Инклюзивное материнство" открылась в Минске Это проект о сложностях и позитивном взаимодействии людей, систем, семей, структур, а также о вере, любви между мужчиной и женщиной и любви к детям, боли, вере в лучшее, смелости быть не такой, как принято.

В обществе все еще сильны предрассудки вроде "после 40 лет рожать поздно", "с инвалидностью не родишь ребенка", "усыновила - продолжай быть героиней". О том, каково это - ломать такие стереотипы, и рассказывают героини с фотографий: мама, которая не видит и не слышит, мама с ментальными особенностями, мама на инвалидной коляске, мама, пережившая онкологию, мама, родившая в 44 года, мама, усыновившая ребенка со сложными диагнозами. "Эти женщины крутые - сильные и невероятные. Каждую из них отговаривали от того, чтобы становиться мамой. Но лейтмотив всей выставки - мнение, что если материнство желанно и осознанно, то оно прекрасно в любом своем проявлении. Истории все непростые, но финал каждой - слова "это лучшее, что со мной могло произойти", - рассказала Наталья Миранчук.

Проект организован по инициативе социально-благотворительного учреждения "Паблик Хелс" при поддержке городских властей Минска. "Я много лет работаю в проектах, посвященных материнству. Были две большие выставки о мамах и новорожденных детях, об отцах. Новый проект стал продолжением того, что мы с партнерами уже делали, например во время COVID-19, когда много обучающих видео переводили в инклюзивный формат - общедоступный для людей с разными особенностями. Для нового проекта у меня уже была команда - фотограф, журналист, а героев искали с помощью БелАПДИиМИ (Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам). Поддержало также посольство США, а Мингорисполком помог с печатью стендов и организацией выставки", - добавила организатор.

Выставка приурочена ко Дню матери, пока что она размещена на площадке у Минского городского дворца культуры, а 14 октября на неделю переедет к городской ратуше в Верхнем городе.-0-