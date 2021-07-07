Фотовыставка "Могилевские зарисовки" появилась в окнах центральной библиотеки города

7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Могилевские зарисовки" появилась в окнах центральной городской библиотеки имени К.Маркса в Могилеве, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке представлено 24 фотографии. "Это работы, снятые в областном центре во время празднования Дня освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, Дня города, и Дня Победы в разные годы", - рассказали в библиотеке.

Фотографии, вошедшие в состав экспозиции, предоставили три автора - члены народного фотоклуба "Радуга" Георгий Дондик, Анатолий Толкачев и Ирина Савосина.

"Данная выставка - продолжение креативного проекта "Арт-окно как объект культурного пространства библиотеки", - отметили специалисты.

Выставка будет демонстрироваться до 20 июля.-0-