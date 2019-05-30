Фотовыставка-путешествие в Гомеле расскажет о 25 странах

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка-путешествие фотографа Станислава Янчарского "От Минска на все четыре стороны" откроется 6 июня в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Около 200 фотографий, представленных в экспозиции, познакомят посетителей галереи с 25 странами мира: Аргентиной, Бразилией, Грецией, Италией, Вьетнамом, Исландией, Норвегией, Чили и т.д.

Большая часть фотографий сделана автором во время путешествий с 2012 по 2018 годы. Любимое время съемок у него - восход или закат, ночь. "Каждый кадр рождается в сложных условиях, риск присутствует в большинстве случаев. Горы, пустыни, вулканы, водопады - величественная и опасная природа не каждого подпускает близко", - рассказали в галерее. Однако сам фотохудожник убежден, что эту первозданную природу нельзя не полюбить. "Взаимность - то, что она отдает в виде снимков и следа в душе", - утверждает автор.

Отдельный раздел выставки посвящен Минску и Беларуси, откуда начинаются все путешествия фотографа и куда он с радостью возвращается из странствий.

Станислав Янчарский родился в Гродненской области. В Минске живет с 1979 года. Имеет несколько высших образований: гуманитарное, техническое, военное. Фотографией интересуется с юных лет.

Побывать на выставке-путешествии "От Минска на все четыре стороны" в картинной галерее Г.Х.Ващенко можно будет до конца июля.-0-