Фотовыставку ко Дню России откроют в историческом центре Минска

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Россия - от Калининграда до Владивостока", посвященная Дню России, откроется 12 июня в историческом центре белорусской столицы - Верхнем городе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Посольства России в Беларуси.

Как пояснили в дипмиссии, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия ко Дню России пришлось организовать не так масштабно, как в прошлом году, когда торжества посетили около 25 тыс. минчан и гостей столицы.

Основные мероприятия пройдут в режиме онлайн. Презентационные видео- и фотоматериалы будут доступны 12 июня с 10.00 в специальном разделе "День России" на официальном сайте belarus.mid.ru и в социальных сетях посольства в YouTube и "ВКонтакте", а также на сайте представительства Россотрудничества в Минске blr.rs.gov.ru.

В Верхнем городе 12-14 июня будет развернута фотовыставка, подготовленная российским посольством совместно с агентством ТАСС. Более 40 ярких репортажных работ фотокорреспондентов расскажут о строительстве крупнейших инфраструктурных, промышленных и спортивных объектов, новейших разработках и современных технологиях. Среди представленных на выставке снимков - завершение строительства трансграничного моста через Амур в Китай "Благовещенск – Хэйхэ", спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь" и подготовка к старту ракеты-носителя с нового космодрома "Восточный".

В числе представленных работ - фотографии президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина во время товарищеских хоккейных матчей в Сочи, а также совместное посещение ими в июле прошлого года Валаама.

Про важнейший праздник для обеих стран - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне - напомнят репортажи с парада Победы на Красной площади и праздничных салютов.

Посетители выставки смогут увидеть фотографии Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Калининграда, живописные виды Камчатки, Северного Кавказа, Крыма, Кижей, озера Байкал и Иволгинского дацана.

В течение всего дня 12 июня планируется трансляция концертов, видеоматериалов о России и белорусско-российском сотрудничестве на шести видеоэкранах - на фасадах торговых центров Galleria Minsk и "Немига", у Дворца спорта, на площадях Якуба Коласа и Октябрьской, мегаборде "Минск" на проспекте Победителей.-0-