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08 апреля 2021, 18:44

ФПБ: Малоритский консервноовощесушильный комбинат - пример успешной конкуренции на рынке

На производстве. Фото ФПБ
На производстве. Фото ФПБ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена, качество и наличие в магазинах продукции отечественного производства. Эти вопросы, а также механизмы поддержки производителей отечественной продукции на внутреннем рынке стали основными для обсуждения при посещении председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой Малоритского консервноовощесушильного комбината. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Стоит отметить, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в сфере, где достаточно высокая конкуренция. Продукты как белорусского, так и зарубежного производства широко представлены в магазинах. В этих условиях не все производители могут быть успешными.

Малоритский консервноовощесушильный комбинат как раз из тех, кому удалось найти свою нишу. Сегодня продукция предприятия - фруктовые соки, пюре, детское питание - представлена на полках магазинов во всех регионах. Растет и экспорт, в первую очередь за счет высокого качества продукции, снижения себестоимости и соответственно конечной цены. Важную роль играет и то, что на предприятии постоянно следят за тенденциями на рынке и обновляют линейку продукции в соответствии с запросами потребителей. При этом комбинат работает на местном сырье. Овощи и фрукты закупаются в первую очередь у местных фермеров и хозяйств. Такая кооперация, безусловно, выгодна всем. И, что немаловажно, способствует в целом развитию сельхозпроизводства в регионе.

Как подчеркнул Михаил Орда, это предприятие - хороший пример того, как при грамотном подходе нашим производителям можно успешно конкурировать на рынке. Благодаря тому, что вовремя были реализованы инвестиционные проекты и все предприятие - от директора до рабочих - заинтересовано в качестве, сегодня этот комбинат успешно продает свою продукцию. Причем и у нас, и за рубежом.

"К сожалению, мы видим и обратные примеры. Когда в результате серьезных просчетов в бизнес-планах, несвоевременной модернизации те или иные предприятия начинают терять свои позиции. И в результате мы лишаемся производств, становимся более зависимы от импорта. И ту продукцию, которую раньше выпускали сами, вынуждены в большей части закупать за рубежом. А трудовые коллективы оказываются заложниками ситуации, когда нет стабильной занятости и заработной платы, - отметил Михаил Орда. - Поэтому на примере этого предприятия мы сегодня и обсуждаем, какие меры поддержки необходимы нашим производителям и какие нужны дополнительные механизмы, чтобы максимально расширить присутствие белорусских товаров на полках наших магазинов".

Стоит отметить, что профсоюзы на постоянной основе мониторят не только ценовую ситуацию, но и наличие и ассортимент на полках магазинов продуктов ежедневного спроса. В первую очередь белорусского производства.

"Это стратегический вопрос, - подчеркнул председатель ФПБ. - Любые искусственные барьеры, которые мешают нашим производителям продавать продукцию на внутреннем рынке, надо снимать. Потому что поддержка производителей отечественной продукции - это стимул для развития белорусских предприятий, а значит, и для улучшения условий труда работников и роста заработной платы".

К слову, согласно данным профсоюзного мониторинга цен, в целом белорусские производители детского питания сегодня существенно выигрывают по цене у своих зарубежных коллег. Например, в среднем белорусские детские фруктовые консервы в два-три раза дешевле зарубежных аналогичных по составу и качеству продуктов.

В настоящее время на Малоритском консервноовощесушильном комбинате работает 208 человек. Среднемесячная заработная плата - Br995,5. Это на 8,8% выше средней зарплаты по Малоритскому району. На комбинате производится более 100 наименований консервов, в основном для детского питания. Предприятие активно внедряет инвестиционные проекты и обновляет производственное оборудование, что в том числе способствует улучшению условий труда работников комбината. -0-

Фото ФПБ

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Малорита предприятие производство профсоюзы
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