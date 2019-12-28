ФПБ подарила Сенненской школе-интернату станки и рабочие инструменты

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда встретился с воспитанниками и работниками Сенненской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Встреча стала частью традиционной благотворительной акции "Профсоюзы - детям", сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Школа в Сенненском районе уникальная. Здесь дети параллельно с общим образованием получают и профессиональное - столяра, швеи, тракториста-машиниста, овощевода. "Для них это очень хороший старт в жизни. Что бы ни случилось, у них уже есть профессия. И в целом они понимают и знают важность и ценность труда. А значит, несмотря на все сложности, смогут реализовать себя", - отметил Михаил Орда.

По мнению лидера национального профцентра, такие учреждения обязательно надо поддерживать. Поэтому вместе с традиционными сладкими подарками профсоюзы подарили школе-интернату оборудование, станки, рабочие инструменты и материалы, рабочую одежду и защитные костюмы для швейной и столярных мастерских. Более того, были достигнуты договоренности о дальнейшей помощи от Федерации профсоюзов. В частности, в ближайшее время ФПБ поможет приобрести школе современный фрезерный станок с программным обеспечением, чтобы повысить уровень профессиональной подготовки ребят.

Отдельный подарок получили участники школьного ансамбля ложкарей "Задоринка". Они приняли участие в профсоюзной акции "Мечты сбываются" и прислали письмо, в котором попросили музыкальные инструменты для своего коллектива. Их желание исполнилось.

"Радует тот факт, что с каждым годом все больше людей в нашей стране присоединяются к проведению благотворительных акций. Причем это не только материальная поддержка. Очень важно просто искреннее и душевное общение, наставничество, проведение различных полезных мероприятий, - отметил Михаил Орда. - Это важно, потому что поддержка детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, - вклад в наше общее будущее. Если ребенок с детства видит, что вокруг него неравнодушные люди, если чувствует поддержку и видит пример солидарного решения каких-то сложных вопросов, это обязательно оставит отпечаток в его душе. И он сам во взрослой жизни не будет равнодушным и никогда не пройдет мимо чужой беды".

С момента объявления благотворительной акции "Профсоюзы - детям" (2002 год) около 64 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей побывали на республиканских и областных профсоюзных благотворительных новогодних праздниках. Только в 2018 году сумма оказанной профсоюзами помощи во время новогодней акции составила более Br1 млн.

Многие профкомы организаций, предприятий помогают семьям, детям, которые особенно нуждаются в поддержке. ФПБ постоянно поддерживает воспитанников около 180 детских учреждений - школ-интернатов, детских домов, домов семейного типа. Причем, по словам Михаила Орды, это не разовые праздничные мероприятия, а регулярное общение с детьми и учителями, поддержка в тех ситуациях, когда им нужна та или иная помощь.-0-