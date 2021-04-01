ФПБ: полугодовой трудовой конфликт на минском предприятии разрешен с помощью профсоюзов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полугодовой трудовой конфликт на "Минском молочном заводе №1" разрешен с помощью профсоюзов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Осенью прошлого года в Федерацию профсоюзов обратились более 50 работников предприятия с просьбой дать правовую оценку решению нанимателя ввести коллективную материальную ответственность.

Представители ФПБ выехали на предприятие. Первая проверка сразу же показала, что наниматель был неправ.

"Подобные договоры коллективной материальной ответственности действуют на многих предприятиях нашей страны. Но есть обязательное условие - наниматель обязан обеспечить сохранность и учет передвижения материальных ценностей. В данном случае руководитель не мог этого гарантировать, - рассказал председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович. - Наши специалисты выявили нарушения в приказе о материальной ответственности. Изначально он распространялся на работников нескольких цехов, а при такой численности в несколько сотен человек очевидно, что необходимо вводить дифференцированный подход, исходя из должностных обязанностей каждого конкретного трудящегося".

Правовая инспекция труда Минского городского объединения организаций профсоюзов совместно с Белорусским профсоюзом работников АПК выдали рекомендацию на отмену приказа о коллективной материальной ответственности. Наниматель внес соответствующие изменения, в том числе утвердил перечень работ, при выполнении которых этот договор может заключаться.

"То есть формально наниматель устранил нарушения. Вместе с тем мы понимаем, что введение подобных мер влечет за собой существенное изменение условий труда. И работники вправе не соглашаться продлевать трудовые отношения. Так как люди впервые столкнулись с предложением подписать такой документ, естественно, у них были опасения, что возможные убытки и недостачи попросту на них "повесят", поэтому ожидаемо, что многие забрали трудовые книжки, - добавил Александр Щекович. - Но мы не могли допустить массового увольнения работников. Поэтому неоднократно контактировали с представителями органов исполнительной власти, чтобы разрешить эту ситуацию и дать возможность людям работать на прежних условиях. Благодаря совместным действиям с социальными партнерами сегодня этот вопрос решен. И даже те, кто уже уволился, смогут вернуться на работу. Мы будем держать этот вопрос на контроле и при необходимости окажем людям помощь".

В пресс-службе напомнили, профсоюзы на постоянной основе проводят мониторинг проблемных вопросов в области труда, занятости и социальных гарантий, держат на контроле вопросы соблюдения трудового законодательства.-0-