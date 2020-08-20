Фрагменты блиндажа и останки красноармейцев нашли в Витебском районе

20 августа, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фрагменты блиндажа времен Великой Отечественной войны и останки порядка 50 красноармейцев обнаружили поисковики в Витебском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Вахта памяти белорусских и российских поисковиков началась 10 августа. Вместе с ними работают военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны. Руководитель Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" Валерий Загреков рассказал, что в Беларуси организация занимается поисковыми работами с 2007 года. В 2019-м были подняты останки 144 бойцов Красной армии и шести военнослужащих Вермахта. Во время нынешней экспедиции найдены останки порядка 50 красноармейцев.

Валерий Загреков

Военнослужащий 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Денис Грибовский

"Нашли еще медаль "За Отвагу". Сейчас устанавливаем, кто ей был награжден. В течение двух лет проводим российско-белорусскую акцию "Награда внукам" - ищем и вручаем найденные медали потомкам погибших", - отметил поисковик.

Председатель Витебского областного общественного объединения "Военно-патриотический клуб "Поиск" Анатолий Бурдо

В сотнях метров от поля, где обнаружили останки бойцов, поисковики наткнулись на фрагменты блиндажа. В раскопе также нашли ремни, часть саперной лопаты, обувь, фрагменты одежды и радиостанции, ящик для ленты пулемета "Максим". В этих окрестностях зимой 1944 года Красная армия штурмовала вражескую линию обороны. Наступление вели стрелковые корпуса, танковые бригады и самоходно-артиллерийские полки 33-й армии. По оценкам историков, здесь погибли до 40 тыс. человек.

Среди участников вахты памяти 79-летний москвич Валерий Полещук. Его отец Михаил Моисеевич Полещук погиб в октябре 1943 года возле деревни Морозово Городокского района. Тогда он был офицером 1350-го стрелкового полка 234-й стрелковой дивизии. О месте смерти сын узнал от сослуживца отца в 1985 году.

"Последние девять лет езжу на различные экспедиции, в том числе в окрестности деревни Морозово, и не теряю надежды. Вот и в октябре поеду на две недели туда вместе с поисковым батальоном. Возможно, с новыми приборами получится найти останки отца. Его боевой путь я знаю по часам и минутам, в последнем сражении отец корректировал огонь артиллерии", - сказал Валерий Полещук.

Поисковики в Витебском районе будут работать еще несколько дней.-0-

Фото Александра Хитрова