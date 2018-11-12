12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фрагменты старинной колонны можно будет увидеть сквозь прозрачный пол в Коложской церкви в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Гродно продолжаются внутренние ремонтные работы в одном из древнейших храмов Беларуси - Коложской церкви XII века. Планируется, что здесь будет оборудовано археологическое окно. Часть пола будет покрыта прочным стеклом: под ним прихожане и посетители церкви смогут рассмотреть фундамент, а также остатки некогда утраченной старинной колонны храма.

Ремонтные работы проводят специалисты ОАО "Гродножилстрой". Уже завершена отделка деревянной стены изнутри, заменены потолок, пол в алтарной части. Возводятся балкон для певчих, галерея. Все эти элементы деревянные. В качестве материала используется долговечный дуб.

"Работа во многом индивидуальная и не стандартная. Впрочем, все идет согласно графику. Ожидается, что ремонт будет завершен до конца ноября", - отметили в управлении культуры облисполкома.

Настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников рассказал, что также прорабатывается вопрос по реставрации пола в храме. Возможные варианты делегация из Гродно изучила на международной реставрационной выставке в Германии.

В начале 2018 года были завершены работы по капитальному ремонту деревянной стены храма. Тогда была восстановлена несущая способность каркаса здания, деревянная стена была выровнена по горизонтали и вертикали, заменена обшивка фасада. Также в этом году было выполнено благоустройство территории вокруг храма.

В Гродненской области активно продолжаются реставрационные и ремонтные работы сразу на нескольких важных архитектурных памятниках региона, например, в Старом замке в Гродно, Гольшанском и Лидском замках, дворцово-парковом комплексе Святск. До конца года планируется завершить реставрацию западной стены в Кревском замке.-0-

Фото Леонида Щеглова