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22 мая 2020, 07:52

Франдеса: Приумножай свой урожай!

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Сильно, стильно, из Березы
Пусть поля зеленеют

Без защиты растений от вредителей, болезней и сорняков невозможно добиться достойных урожаев. Эта истина хорошо известна аграриям из Беларуси и стран СНГ, которые при выращивании сельскохозяйственных культур используют средства защиты ООО "Франдеса".

Культура производства

История ООО "Франдеса" началась с освоения производства первого гербицида с названием "Шквал" в 2007 году. Спустя всего год "Франдеса" подписала лицензионное соглашение со швейцарской компанией на производство препаратов для рынка СНГ, а в 2010-м уже вывела на него 8 собственных продуктов. Из года в год линейка препаратов растет, открываются новые возможности для экспорта.

– Нынешний год для компании знаменателен 10-летием выхода на рынок Украины. Активно развивается спрос на препараты в России и Молдове, расширяется портфолио в Казахстане. Сегодня экспорт продукции нашего предприятия уже превысил 40 млн долларов, – отмечает генеральный директор ООО "Франдеса" Михаил Хорошкевич. – Однако белорусский рынок для нас всегда в приоритете. Более 20% средств защиты растений, применяемых в республике, – нашего производства.

Важная составляющая в работе предприятия – служба агросопровождения. В каждой области нашей страны есть квалифицированный сотрудник, в задачу которого входит информирование агрономических служб хозяйств о новых продуктах защиты растений, сфере их применения, качественных характеристиках и особенностях применения. Ежегодно специалисты проводят 15–20 обучающих семинаров, как на базе предприятия, так и в крупных сельхозорганизациях. Для наглядной демонстрации действия препаратов по защите растений, которые производит "Франдеса", был реализован специальный проект – "Агроцех". На 15 га земли производитель проводит испытания разработанных средств защиты, изучая их действия в самых разных условиях применения.

Качество – на 100%

Завод был спроектирован и построен с привлечением западных специалистов. Кроме административного корпуса современная производственная база ООО "Франдеса" включает в себя три участка по созданию средств защиты растений различных классов – гербицидов, фунгицидов, протравителей семян, научно-исследовательскую и две производственные лаборатории, комплекс локальных очистных сооружений, собственную котельную и логистический комплекс.

В производственных лабораториях осуществляется многоступенчатый контроль качества входного сырья и двойной выходной контроль продукции в соответствии со стандартами ISO 17025 и контрольно-токсикологической лаборатории "Главной Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений". Не секрет, что качество препаратов напрямую зависит от совершенства исследований.

Научная лаборатория создана специально для исследований и разработок жидких препаративных форм пестицидов. Лаборатории аккредитованы и оснащены по последнему слову техники. В наличии имеется множество приборов: лазерный анализатор размера частиц, жидкостные хроматографы, вискозиметры. В исследовательской лаборатории реализован масштабируемый цикл производства на базе многофункциональной лабораторной мельницы LabStar, позволяющей решать сложные научно-исследовательские задачи и отрабатывать этапы производства новых препаратов.

– Современный подход к качеству позволяет нашей продукции на равных конкурировать с ведущими мировыми производителями. Залогом эффективной работы пестицидов являются компоненты препаративной формы: поверхностно-активные вещества, отвечающие за проникновение действующего вещества и устойчивость к неблагоприятным факторам среды, – поясняет Михаил Хорошкевич. – Компоненты мы закупаем исключительно у проверенных поставщиков – это преимущественно европейские компании. В процессе разработки новых препаратов большое внимание уделяем композиции данных компонентов, добиваясь высоких потребительских качеств продукта.

Говорят об этом многочисленные сертификаты и награды ООО "Франдеса". Одна из них – "Европейское качество" – присуждена Европейской Бизнес Ассамблеей в Оксфорде.

Немалое внимание на предприятии уделяется вопросам экологии, охраны окружающей среды и, как следствие, сокращению промышленных выбросов, количества образующихся отходов. С этой целью на территории "Франдесы" построен целый комплекс очистных сооружений, включающий в себя два участка – двухстадийной химической очистки и полной биологической доочистки стоков. Применяемый на предприятии процесс очистки полностью исключает выбросы в атмосферу или природно-водные объекты. Образующиеся отходы относятся к тому же классу опасности, что и отходы водоподготовки обычной питьевой воды.

Объемы производства и реализации требуют особых подходов к логистике и хранению готовой продукции.

С этой задачей справляется построенный на территории предприятия логистический комплекс европейского уровня. Он представляет собой 2 просторных изолированных складских помещения площадью около 1750 кв. метров, обеспечивает безопасное хранение готовой продукции, с полным исключением ее отрицательного влияния на экологию района.

Главные по защите

Сегодня разработано более 60 продуктов, с помощью которых можно составить полную систему защиты для любой сельскохозяйственной культуры. Ежегодно номенклатура производимых ООО "Франдеса" препаратов увеличивается – выпускается как минимум 4–5 новых.

– Мы заботимся об экологии не только во время производства препаратов, но и применяя наши продукты в поле. Пожалуй, это одна из основных причин постоянного развития линейки, – поясняет Михаил Хорошкевич. – Наш препарат должен удалить вредителя с поля, минимизируя при этом воздействие не только на защищаемую культуру, но и не навредить другим участникам агроценоза, в том числе полезным насекомым и даже человеку.

Одним из последних примеров стал выпуск нового гербицида сплошного действия "Вольник Смарт".

– К сожалению, сельское хозяйство сегодня не может отказаться от использования препаратов на основе действующего вещества глифосат. Наши специалисты провели большое количество лабораторных экспериментов и полевых опытов для того, чтобы создать препарат c более низким количеством применяемого действующего вещества на гектар без ущерба эффективности, – отмечает гендиректор. – Это удалось сделать благодаря особому составу препаративной формы. Отсюда и название "Вольник смарт". "Вольник" – продолжение линейки гербицидов сплошного действия, а "Смарт" – значит "разумный".

Внося свой вклад в продовольственную безопасность страны, компания заботится об экологии и уделяет большое влияние охране труда. В непростой эпидемиологической ситуации поддерживает и здравоохранение района, оказывая финансовую помощь в закупке оборудования. ООО "Франдеса" можно смело назвать успешным примером создания современного производства по импортозамещению в Республике Беларусь.

Марина Мануйлик

Фото Сергея Шелега

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Теги
импортозамещение производство промышленность сельское хозяйство
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