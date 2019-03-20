20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фронтовой бомбардировщик Су-24 установят в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА педагог-организатор Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого Валерий Дриго.

Бомбардировщик Су-24, или как его еще называли - летающий "грузовик с бомбами", займет почетное место на площадке перед главным корпусом ГГТУ имени П.О.Сухого.

По словам Валерия Дриго, идея об установке самолета в память известного авиаконструктора-уроженца Витебской области, детство и юношество которого прошло в Гомеле, появилась много лет назад. Ранее планировалось перенести к техуниверситету установленный возле средней школы №45 областного центра советский истребитель Су-7Б, разработанный в середине прошлого столетия в ОКБ имени Сухого. Однако намеченные планы не осуществились - самолет пришел в негодность, его пришлось демонтировать.

В настоящее время готовится площадка для масштабного памятника. Им станет тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей - Су-24. Всего в различной модификации было произведено более 1 тыс. таких машин, которые стали востребоваными далеко за пределами бывшего СССР. В Беларуси самолет сняли с вооружения в 2012 году.

Как уточнил собеседник, высота Су-24 от шасси до верхушки составляет более 6 м, в длину авиамашина достигает 25 м.

Завершить работы и открыть новый знаковый для областного центра объект планируется ко Дню Победы. Также будет обновлена и благоустроена прилегающая к нему территория.

Павел Осипович Сухой - выдающийся советский авиаконструктор, доктор технических наук, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации. Коллекция личных вещей Павла Осиповича собрана в Гомельском государственном техническом университете, который носит его имя.-0-