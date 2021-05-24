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24 мая 2021, 10:49

РЕПОРТАЖ: Фрукт восходящего солнца цветет на полесской земле

На предприятии по выращиванию витаминной продукции "Полесские журавины" Пинского района айва японская (она же хеномелес и северный лимон) зацветает вот уже пятый год. По осени здесь соберут урожай - рассчитывают превзойти отметку в 20 т. Под экзотическую культуру отведено 5 га - это первая промышленная и на сегодня самая большая плантация в Беларуси. Ее посетила корренспондент БЕЛТА и убедилась: на выходе - экологически чистый продукт, собранный вручную, выращенный на органике, влаге и при должном уходе.

В Европу из Японии хеномелес был завезен в конце XVII века и со временем стал фаворитом садоводов, потому как красив, неприхотлив и крайне полезен для здоровья. Витамина С в нем даже в замороженном виде больше, чем в лимоне. Восточный фрукт был распространен в советское время в Прибалтике, Украине и Беларуси. С распадом союза сохранить крупное производство удалось лишь прибалтам - именно они спустя четверть века подтолкнули полешуков к "айвовой авантюре". "Полесские журавины" поставляли клюкву в Латвию, где им и подсказали обратить внимание на хеномелес. Так, сегодня близ деревни Селище Пинского района северный цитрус выращивают в серьезных масштабах, перерабатывают в цукаты и сироп. Пока что речь идет о внутреннем рынке, со временем планируют увеличить объемы производства и наладить экспорт.

"Первое время были нюансы с посадочным материалом, - вспоминает директор предприятия Василий Лягуский. - Культура довольно-таки своеобразная, интересная и не совсем прихотливая, хотя есть особенности и по уборке, и по уходу. Естественно, нужна водичка. Ну, и из пустой почвы она ничего не возьмет. Мы ее выращиваем на всем естественном, никаких минеральных удобрений не даем. Вода, и то, на чем было запахано, - навоз. Есть, конечно, проблемы (особенно в первые годы) с грызунами - зайцы ее очень любят. Мы удивились, когда стали обрезать: очень мало верхушек, потому что заяц на агроткань садился и съедал центральный ствол. Мы не думали, что такой может быть ущерб. Айва раскустилась, она такой не должна быть. Для нас все это новое, важно найти грамотные подходы. Кроме того, есть проблемы с мощностями - будем добавлять".

Ближе к лету цвет японской айвы все пышнее, кустарники все выше, раскидистее. Небольшие желтые плоды, схожие с лимоном и яблоком, порадуют свежим ананасным ароматом и специфическим кислым вкусом в сентябре - октябре. Любящий тепло, свет и мягкий климат, в южном регионе Беларуси хеномелес чувствует себя максимально комфортно. Плодовая культура предпочитает легкие суглинистые, супесчаные и дерново-подзолистые почвы, богатые гумусом. При благоприятных условиях диаметр кроны достигает 1,5-2 м. В среднем айва плодоносит 60 лет. Специалисты отмечают, что низкорослый кустарник встречается и в северных широтах, при этом не так пышно цветет.

"Хеномелес сам по себе зимостойкий, главное, чтобы было укрытие снегом, - рассказывает старший научный сотрудник отдела ягодных культур Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Марина Пигуль. - У нас в коллекции есть украинские виды хеномелеса - "прекрасный" и "превосходный", которые больше ценятся как декоративные, потому что красиво цветут. Дома, на украинской земле, они чувствуют себя отлично, а у нас сильно подмерзают - по оценке зимостойкости достигают 5 баллов. Тем не менее, в нашей лаборатории уже есть потомство. Также в коллекции есть белорусский сорт "ліхтар", дающий красивые плоды золотисто-желтого цвета, сырье обладает поливитаминным действием. Есть интродуцированные сорта из Центрального ботанического сада. В целом, что касается японского хеномелеса, то проблемы единичные, как правило, с побегами, верхушками, но при этом растение выдерживает температуры до 30°С мороза. Последние годы у нас очень теплые осени, что говорит об изменении климата, в связи с чем в природе встречается такое явление, как выход из периода покоя, когда мы можем наблюдать единичное осеннее цветение хеномелеса в момент календарного созревания, что, конечно, снижает процент урожая. Важно отметить, что это культура-перекрестник, поэтому ее нужно высаживать, чередуя рядами, не менее двух-трех сортов для лучшего опыления. Для полноценной урожайности необходимы сезонные подкормки, санитарная обрезка, органические удобрения и слабокислая реакция среды (рН 5,5-6)".

На основе высушенных ломтиков японской айвы в мире разработано немало рецептур. В Китае популярны биологически активные добавки, в Украине хеномелес добавляют в хлебобулочные изделия, создали гомеопатический препарат, в России - морковный и тыквенный нектары с мякотью. В Ялте по результатам первичного доклинического испытания различных медикаментов на основе хеномелеса установили положительное влияние на эндокринную систему, повышение иммунитета, излечение аллергических реакций, нормализацию обмена веществ, работу селезенки и поджелудочной железы и улучшение микроциркуляторного кровотока.

"Наши "яблочки", как я люблю их называть, вырастают на всем экологическом. От насекомых и болезней хеномелес защищает себя сам, иначе и вид был бы у кустарников совершенно другой, а стволы - более одревесневшими, - отмечает начальник производства ОАО "Полесские журавины" Вячеслав Лепесевич. - Пчелы любят собирать нектар. Благо, с колючками нет проблем. Масса плода доходит до 60 г. Плоды имеют уникальный витаминный состав, регулируют кислотность желудочного сока, предотвращают наросты в кишечнике, которые приводят к онкологии. Нормализуют кровеносное давление, снижают уровень холестерина в крови, уменьшают риск развития сердечных заболеваний. На основе хеномелеса получается прекрасный тонизирующий напиток. Рецепт простой: перетертые плоды разбавляем теплой водой. Люди даже не представляют, насколько это полезно. Целебными свойствами также обладают листья и семена хеномелеса".

Витаминная история "Полесских журавин" длится вот уже 36 лет - с тех пор, как заложили клюквенную плантацию. Сегодня ее площадь превышает 80 га и постоянно расширяется. Кроме того, на предприятии выращивают голубику, смородину, чернику, малину, грибы, мини-киви, на собственной пасеке производят мед. Продукция поставляется более чем в десяток стран.

Светлана ЛЁЛЯ,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-

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