Фруктохранилище построил инвестор в Барановичах

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах предприятие с иностранным капиталом построило фруктохранилище, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Элла Сташенко.

Проект реализуется по декрету №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь". В производственной зоне Барановичей ООО "Гринфрут" получило один из участков, предлагаемых инвесторам для создания новых предприятий и производств. Инвестор взялся за строительство здания для сортировки и хранения фруктов. В конце 2021 года был сдан первый пусковой комплекс хранилища. Вторую очередь планируют завершить к концу 2023-го. В итоге загрузка составит до 12 тыс. т плодоовощной продукции.

В здании хранения и сортировки фруктов работают 16 холодильных камер с регулируемой газовой средой, оборудованы погрузочные площадки и рампы, автомобильные весы на 60 т. Инвестор планирует создать в городе 64 рабочих места, 15 уже есть. В этом году закуплена первая партия яблок. В будущем предприятие будет привозить также фрукты, выращенные в собственном яблоневом саду, который "Гринфрут" заложил в Ляховичском районе. Продукцию планируют поставлять на внутренний рынок и экспортировать.

Барановичи привлекают внимание и других инвесторов. Например, частное предприятие "Рэйвбел" в прошлом году начало вкладывать капитал в расширение производства экологической одноразовой посуды (бумажных стаканов и тарелок). Этот проект реализуют с привлечением льготных кредитов по программе поддержки малого бизнеса. Уже введены в эксплуатацию четыре новых станка для производства импортозамещающей продукции, создано пять дополнительных рабочих мест. В этом году компания намерена купить еще четыре станка и создать пять рабочих мест.

ООО "ЭлегмаИнвест" прорабатывает вопрос организации переработки полиэтилена и пропилена методом грануляции. "Такой подход позволит хоть частично решать в городе проблемы утилизации бытовых и промышленных полиэтиленовых и пластиковых отходов. Реализация проекта даст возможность обеспечивать сырьем производство тары, в том числе используемой для сортировки и транспортировки продукции собственного производства", - пояснила Элла Сташенко. Она добавила, что проект предусматривает создание 15 новых рабочих мест.

"В предпринимательстве заняты более 17 тыс. человек - почти четверть от численности занятого в экономике города населения. В Барановичах работают 1024 малых и средних организаций, почти 6 тыс. индивидуальных предпринимателей. В прошлом году в предпринимательстве создано 63 организации, треть из них в торговле. Создано около 2 тыс. новых рабочих мест, - рассказала первый зампредседателя горисполкома. - Стоит задача по максимальному вовлечению малых и средних предприятий в кооперацию с крупными промышленными производителями. Эта работа уже ведется и будет продолжена".

В Барановичах почти каждая пятая новая компания в предпринимательстве создается в сфере промышленности.-0-