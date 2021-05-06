Фруктовый сад Победы высадят строители в Гомеле

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Строители посадят фруктовый сад Победы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском домостроительном комбинате.

Патриотическую акцию организует первичная организация ОО "Белая Русь" предприятия. Сад заложат на территории комбината. 7 мая здесь высадят 125 деревцев - по количеству членов первички общественного объединения.

Это будут саженцы яблонь, груш и абрикосов. Первые плоды строители планируют получить в следующем году. Ухаживать за деревьями будут сами участники акции.

Домостроители обещают выращивать плодовые деревья без применения химических удобрений и пестицидов. "Все исключительно экологичное и чистое, как и наш порыв. Хотим, чтобы нашему почти трехтысячному коллективу и многочисленным деловым партнерам цветущий сад напоминал о майских победных салютах", - рассказала об акции заместитель генерального директора Гомельского ДСК Анжелина Сыромятникова.-0-