ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 24 октября 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:08 ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь" Общество
12:00 Потеря даже одного рабочего дня наносит ущерб предприятию и людям - представитель "Гомельдрева" Общество
11:29 Туман, дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 25 октября Общество
11:27 Фруктовый сад заложили во время городского субботника в Могилеве Регионы
11:11 Госсекретарь США подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ В мире
11:09 Следователи устанавливают очевидцев ДТП с тремя погибшими в Минске Происшествия
10:57 Житель Калинковичей хранил дома почти 190 г марихуаны Происшествия
10:53 Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10 января В мире
10:44 Форум вузов инженерно-технологического профиля СГ пройдет в Минске 26-30 октября Общество
10:33 Три человека погибли в ночной аварии в Минске Происшествия
10:22 В Алабаме разбился учебный самолет ВМС США: два человека погибли В мире
10:09 Байден потратил на телерекламу больше всех претендентов на пост президента США в истории В мире
09:58 Зампред "Беллесбумпрома": нужно сохранить единство трудовых коллективов и не поддаваться на провокации Общество
09:53 Школьников приглашают поучаствовать в конкурсе научно-исследовательских краеведческих работ Общество
09:46 Президент Польши заразился коронавирусом В мире
09:33 Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Минске Происшествия
09:27 Партия экс-президента Боливии получила большинство в обеих палатах парламента В мире
09:21 Футболисты БАТЭ примут "Витебск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
09:14 Пропавшая в Минске 14-летняя школьница найдена Происшествия
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Слуцкий район, кадры для индустрии 4.0 и осенние ярмарки Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь продолжит работу над расширением созидательной и объединительной роли ООН Президент
00:52 Чемпионат электромобилей пройдет в 2022 году Технологии
00:25 В Японии отбирают участников для проекта освоения Луны В мире
23.10.20
23.10.20 23:59 На выборах в США досрочно проголосовали 50 млн избирателей В мире
23.10.20 23:34 Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Остраве Спорт
23.10.20 23:10 Землетрясение произошло южнее островов Фиджи В мире
23.10.20 22:39 Политолог о работе независимых СМИ: идет искусственное разжигание экстремистских настроений Общество
23.10.20 22:30 Перцов: протестные акции в Беларуси организованы не гражданами, а иностранными спецслужбами Общество
23.10.20 22:00 Пропавший в Гомеле 17-летний подросток найден Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
24 октября 2020, 11:27

Фруктовый сад заложили во время городского субботника в Могилеве

24 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилеве во время субботника в городском парке Подниколье заложили фруктовый сад. Он разместился неподалеку от Свято-Никольского женского монастыря, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы высадили здесь 144 плодовых дерева - это груши, вишни, алыча и сливы. Площадь сада составила 30 соток, - рассказала главный агроном КПУП "Могилевзеленстрой" Кристина Автушкова. - Сад принадлежит монахиням Свято-Никольского монастыря, который располагается в парке. Такое пополнение поможет им вести свою хозяйственную деятельность, а наши специалисты окажут помощь в уходе за деревьями".

В субботнике приняли участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, представители областного и городского исполнительных комитетов и депутатских корпусов, руководители и сотрудники предприятий города. Всего около 30 человек.

Место посадки сада выбрано не случайно. "Еще 6 июня глава государства при посещении Могилева дал поручение обеспечить высадку плодового сада, который впоследствии перешел бы нашему монастырю, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Со специалистами "Могилевзеленстроя" проработали этот вопрос, выбрали подходящую площадку и пригласили сюда людей с добрым сердцем и хорошим настроением - эмоциональный вклад в эту работу тоже очень важен".

Леонид Заяц
Леонид Заяц

По словам председателя Могилевского городского Совета депутатов Максима Гурина, появление сада в городском парке - еще один шаг в наведении порядка в городе. "Высаживая сегодня сад, мы делаем сразу несколько важных дел. Парк Подниколье продолжает развиваться, и такими субботниками мы вносим свой вклад в его развитие не словами, а действиями. У монахинь будет возможность пополнить свой урожай фруктами и ягодами. А еще работы по озеленению благотворно сказываются на экологической обстановке города", - подытожил он.-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область субботник
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Алексей Авраменко. Фото из архива Авраменко: необходимо выработать концептуальные подходы к развитию областных аэропортов
Фото из архива В пришкольных лагерях Гомельской области на каникулах планируется оздоровить 8,6 тыс. детей
За нами не заржавело
Мемориальный комплекс "Рыленки". Фото из архива В мемориальном комплексе "Рыленки" открыли новую плиту с 41 фамилией погибших воинов
Фото из архива Новый парк заложили в агрогородке Трабы Ивьевского района
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный
Лукашенко о COVID-19: ситуация в Беларуси контролируемая
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
Великолепная пятерка в Minsk World – сразу 5 новых домов на лучших стартовых условиях! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко в Слуцкий район, кадры для индустрии 4.0 и осенние ярмарки
Головченко рассказал о причинах отмены масштабного митинга в Минске
Лукашенко: Беларусь продолжит работу над расширением созидательной и объединительной роли ООН
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Parimatch и "Цмокi-Мiнск" объявили о партнерстве
Забастовки ведут к потерям для предприятий - гендиректор "Витебскдрева"
РЕПОРТАЖ: Откуда берет начало новая нитка "Дружбы"
Авраменко: необходимо выработать концептуальные подходы к развитию областных аэропортов
Закладка картофеля в стабфонды уже выполнена более чем на 70% - МАРТ
Снопков обсудил с губернатором Ленинградской области сотрудничество в промышленности и строительстве
Прокачка нефти через Польшу останавливалась из-за повреждения линии электропередачи
Карпенко встретился со слушателями Академии управления при Президенте
Медики советуют пожилым людям по возможности оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт
В Беларуси выздоровели и выписаны 82 136 пациентов с COVID-19
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.