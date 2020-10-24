Фруктовый сад заложили во время городского субботника в Могилеве

24 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилеве во время субботника в городском парке Подниколье заложили фруктовый сад. Он разместился неподалеку от Свято-Никольского женского монастыря, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы высадили здесь 144 плодовых дерева - это груши, вишни, алыча и сливы. Площадь сада составила 30 соток, - рассказала главный агроном КПУП "Могилевзеленстрой" Кристина Автушкова. - Сад принадлежит монахиням Свято-Никольского монастыря, который располагается в парке. Такое пополнение поможет им вести свою хозяйственную деятельность, а наши специалисты окажут помощь в уходе за деревьями".

В субботнике приняли участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, представители областного и городского исполнительных комитетов и депутатских корпусов, руководители и сотрудники предприятий города. Всего около 30 человек.

Место посадки сада выбрано не случайно. "Еще 6 июня глава государства при посещении Могилева дал поручение обеспечить высадку плодового сада, который впоследствии перешел бы нашему монастырю, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Со специалистами "Могилевзеленстроя" проработали этот вопрос, выбрали подходящую площадку и пригласили сюда людей с добрым сердцем и хорошим настроением - эмоциональный вклад в эту работу тоже очень важен".

Леонид Заяц

По словам председателя Могилевского городского Совета депутатов Максима Гурина, появление сада в городском парке - еще один шаг в наведении порядка в городе. "Высаживая сегодня сад, мы делаем сразу несколько важных дел. Парк Подниколье продолжает развиваться, и такими субботниками мы вносим свой вклад в его развитие не словами, а действиями. У монахинь будет возможность пополнить свой урожай фруктами и ягодами. А еще работы по озеленению благотворно сказываются на экологической обстановке города", - подытожил он.-0-

Фото Олега Фойницкого