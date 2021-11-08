Футболисты брестского "Динамо" сделали прививки против COVID-19

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" сделали прививки против коронавирусной инфекции. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Вопросам борьбы с COVID-19 уделяли и будем уделять приоритетное внимание. Продолжаем кампанию по иммунизации всех слоев населения. В городе эта работа организована территориальными поликлиниками, стационарными прививочными пунктами и выездными бригадами. По состоянию на 8 ноября привито 77006 человек. В их число входят и игроки футбольного брестского "Динамо", - обратил внимание Александр Рогачук.

Против вируса вакцинируются как белорусы, так и легионеры. В частности, в последнее время прививки сделали Ярослав Орешкевич, Илья Москаленчик, Ян Аффи, Янник Нунке и Мухтар Сануси. Прививки получил и административный персонал команды.

"Рекомендую соблюдать меры эпидемической безопасности. Брестчане, берегите себя", - призвал председатель горисполкома.-0-