Футболисты "Динамо-Брест" проголосовали на референдуме досрочно

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игроки футбольного клуба "Динамо-Брест" сегодня досрочно проголосовали на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.
На избирательном участке №1 проголосовали иногородние игроки футбольного клуба. Брестчане сделают свой выбор на участках по месту жительства. "У нас достаточно много иногородних ребят-белорусов. В связи с тем, что идет подготовка к первому официальному матчу, мы приняли решение проголосовать досрочно. Организовались и проголосовали, - сказал главный тренер команды Сергей Ковальчук. - Пока идет подготовительный процесс. Параллельно изучаем соперника. Идет обычная предсезонная подготовка, которую футболисты не очень любят, но ее нужно сделать".
Уже 6 марта "Динамо-Брест" сыграет на выезде против "Витебска" в матче Кубка Беларуси. Ответный поединок намечен на 12 марта. Игра пройдет на стадионе "Брестский".
"Условия предоставлены хорошие. Занятия проводятся в комфортных условиях: в футбольном манеже, тренажерных залах, бассейнах. Все запланированное выполняется. Тренировочный процесс вышел на финишную прямую. 6 марта начинаем сезон", - добавил заместитель директора клуба Анатолий Новак.
На брестском избирательном участке №1 зарегистрированы 1673 человека, в том числе 12 в этом году будут голосовать впервые. Для них приготовили памятные сувениры. По сравнению с прошлой электоральной кампанией участок увеличился примерно на 100 человек.-0-
Фото Вадима Якубёнка