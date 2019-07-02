Футболисты и тренеры "Витебска" возложили цветы к городскому мемориалу

2 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Руководство, тренерский штаб и футболисты клуба "Витебск" присоединилась сегодня к акции "Беларусь помнит. Помним каждого", передает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмены возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. В разговоре с корреспондентом БЕЛТА главный тренер команды Сергей Ясинский отметил, что для него площадь Победы и мемориал значат многое. "Меня здесь принимали в пионеры. Этот комплекс - символ единства армии, народа, партизан, который показывает, что все сражались в той войне и не зря ее называют Отечественной", - отметил главный тренер.

У Сергея Ясинского бабушка и дедушка были партизанами на территории Витебской области. Их сегодня нет в живых, но рассказы о тех годах помнят в семье. "День Независимости и освобождения Беларуси - величайший праздник для всего нашего народа. Нацисты уготовили страшную долю нашим предкам, поэтому это была не просто война, а борьба за выживание нас как нации. Победа в ней - бессмертный подвиг народа", - сказал тренер.

Сегодня в Витебской области к акции "Беларусь помнит. Помним каждого", инициированную пионерами, присоединились и возложили цветы у памятных мест жители Железнодорожного района Витебска и поселка Ореховск Оршанского района. Торжественные церемонии возложения цветов к обелискам в предпраздничные дни проходят по всей стране. К ним может присоединиться любой белорус.-0-