Футбольное поле обустроят в городском парке Малориты

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городском парке Малориты обустроят футбольное поле. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель райисполкома Михаил Баценко, сообщает БЕЛТА.

"В парке проектируется футбольное поле с искусственным покрытием. Таким образом сможем решить две проблемы. Во-первых, облагородим часть парка с прицелом возвращения использования открытой танцплощадки. Во-вторых, появится возможность проводить тренировки на свежем воздухе с весны до осени, а в дальнейшем открыть при специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва отделение футбола", - сказал Михаил Баценко.

Укладку основания поля и сопутствующую инфраструктуру профинансирует Малоритский райисполком. Искусственный газон предоставит ассоциация "Белорусская федерация футбола". Все работы планируется выполнить в этом году. "В Малорите есть стадион. Это же поле будет использоваться как тренировочное, где смогут заниматься воспитанники СДЮШОР и приезжающие на сборы спортсмены", - добавил председатель райисполкома.

Футбольная площадка с искусственным покрытием размером 20х40 м этим летом появится в школе №1 Малориты. Она будет обустроена по социальному проекту "Bonfesto - детям", который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. В райцентре также планируют оборудовать воркаут-площадку.-0-