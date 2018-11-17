Футбольное поле с искусственным покрытием появится в Барановичах

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах планируют оборудовать новое футбольное поле с искусственным покрытием, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

С таким предложением в Белорусскую федерацию футбола, которая совместно с УЕФА реализует специальную программу, обратился горисполком. Инициатива получила одобрение. Барановичам будет предоставлено искусственное покрытие для укладки газона стандартного размера, который будет соответствовать всем международным стандартам. К обустройству объекта планируется приступить в 2019 году, городские власти определят место размещения площадки, будут проведены подготовительные работы для укладки поля.

На искусственном покрытии спортсмены смогут тренироваться и играть в футбол практически круглогодично. Реализация проекта поспособствует дальнейшему развитию этого вида спорта, увлечет футболом еще больше детей.

Прорабатывается также вопрос строительства в городе многофункционального спортивного зала. Его предлагается возвести по соседству со стадионом "Дубово-спорт". "Спортшколы, в которых культивируются легкая атлетика и бокс, нуждаются в улучшении материальной базы и условий для занятий спортом. Команде по хоккею на траве также нужна площадка для проведения игр в помещении. Принято решение рассмотреть возможность строительства спортзала", - отметил Николай Глушеня.

В Барановичах действуют 13 физкультурно-спортивных объектов, в числе которых детские спортивно-юношеские школы, где занимаются более 3 тыс. человек.-0-