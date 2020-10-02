Футбольные поля с искусственным покрытием появятся в Щучине и Мостах

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Современное искусственное покрытие планируется уложить на футбольных полях стадионов в Щучине и Мостах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Провести все работы планируется в 2021 году. В Щучине, например, в этом году были обновлены трибуны, принято решение привести в порядок и поле.

"В Мостах назрела необходимость в модернизации одного из старейших стадионов региона. Здесь на полноразмерном футбольном поле уложат современное искусственное покрытие. Кстати, недавно было обновлено футбольное запасное поле ЦСК "Неман" в Гродно. Синтетическое покрытие уложено на стадионе в Волковыске. Там продолжается модернизация спортивного сооружения, обновляются и дорожки и площадки для легкой атлетики, игровых видов спорта", - отметили в управлении спорта и туризма облисполкома. Работы проводятся в сотрудничестве с федерацией футбола, привлечением спонсорских средств. Недавно было открыто искусственное мини-футбольное поле в Дятлово. Площадка с синтетическим покрытием для игры в футбол, которую передадут спортивной школе, появится в жилом микрорайоне по ул.Лидской в Гродно.

В целом в регионе развивается инфраструктура для всех видов спорта. В Гродно, например, реализуется масштабный проект по строительству манежа для большого тенниса на ул.Горького. Уже установлена его воздухоопорная конструкция, начинаются работы по укладке покрытия. Рядом также будут построены открытые теннисные корты. На ул.Пестрака в областном центре будет оборудован зал для настольного тенниса, там разместятся два десятка столов для тренировок и соревнований.

"В Лиде планируется создать тренировочный спортивный комплекс для филиала областного училища олимпийского резерва с борцовскими, тренажерными залами, помещениями для тяжелой атлетики, тренажерами для занятий греблей", - рассказали в управлении спорта и туризма.

Не отказываются от планов по строительству в Гродно дворца игровых видов спорта. Сейчас идут необходимые предпроектные работы.-0-