Футбольный манеж под воздушным куполом открыли в Могилеве

30 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Крытый воздухоопорный футбольный манеж открыли сегодня в Могилеве на базе СДЮШОР №7, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная особенность такого манежа - возможность проводить учебно-тренировочные сборы на поле с искусственным покрытием последнего поколения в любую погоду. На площадке будет поддерживаться благоприятная температура. Мы еще не успели открыть манеж, а некоторые команды из Могилевской области уже высказали пожелание тренироваться здесь", - рассказал заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Вадим Брежезинский.

Футбольный манеж имеет стандартные размеры - 105х68 м. На крытом поле можно проводить не только тренировки, но и соревнования разных уровней, здесь установлено 500 зрительских трибун.

"Это прекрасная база для развития футбола не только в Могилеве, но и во всей области. Здесь будут оттачивать мастерство профессиональные спортсмены, будут проходить подготовку восходящие звезды футбола. Крытый манеж для детской спортивной школы - прекрасный подарок к новогодним праздникам", - отметил председатель облисполкома Леонид Заяц.

Выступает Леонид Заяц

Во время церемонии открытия спортивной площадки заместитель председателя Белорусской ассоциации футбола Михаил Вергеенко и председатель Могилевской областной федерации футбола Константин Путило вручили воспитанникам спортивной школы футбольные мячи.

А для маленького Саши Никиенко открытие футбольного манежа обернулось воплощением заветного новогоднего желания. Саша стал одним из участников благотворительной акции "Рождественская рукавичка", которую инициировал Молодежный парламент Могилева. Мальчик в письме Деду Морозу написал, что очень хочет получить в подарок мяч с подписью игрока футбольной команды. Ребенку вручил мяч спортсмен, игравший за знаковые команды Могилевской области "Днепр" и "Белшина", чемпион Беларуси и обладатель Кубка Беларуси Эдуард Болтрушевич.

Строительство манежа началось в сентябре 2019 года. На создание футбольного поля под куполом было затрачено порядка Br5 млн. Деньги выделены из республиканского и областного бюджетов. -0-

Фото Олега Фойницкого