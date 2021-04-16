ГАИ Брестской области усилит надзор за дорожным движением в выходные дни

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках республиканской профилактической акции "Трезвый водитель", которая проводится с 10 по 19 апреля, в предвыходные и выходные дни сотрудники ГАИ Брестской области проведут целенаправленную отработку дорог и улиц, основное внимание будет уделено объектам торговли, заведениям, которые работают в ночное время, а также автозаправочным станциям. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Маршруты патрулирования инспекторов ГАИ в эти дни будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам и увеселительным заведениям, работающим в круглосуточном режиме, а также автодорогам с интенсивным пешеходным и велосипедным движением. В ходе несения службы правоохранители уделят особое внимание пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также без права вождения.

"После рабочей недели многие отправляются на дачи, природу, в увеселительные заведения, где не обходится без спиртного. К сожалению, нередко после употребления горячительных напитков некоторые граждане позволяют себе сесть за руль транспортного средства, не думая о последствиях. Однако автомобиль в руках нетрезвого становится оружием, которое губит и калечит человеческие жизни", - отметили в ведомстве.

В УВД рассказали, что только за прошедшие выходные, с 9 по 11 апреля, в Брестской области были выявлены 28 нетрезвых водителей. В Бресте отстранены от вождения 7 таких нарушителей. Рекордсменом среди районов Брестской области стал Пинск, в котором были выявлены 3 водителя в нетрезвом состоянии.

С 1 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому меры административного воздействия за нетрезвое вождение ужесточены. Также новым КоАП предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. Так, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно влечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года. Если свыше 0,8 промилле - штраф в размере 200 БВ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 5 лет.-0-