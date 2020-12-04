ГАИ Брестской области усиливает контроль за пьяными водителями и пешеходами

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области Госавтоинспекция 4-6 декабря усиливает контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

"Как показывает практика, в предвыходные и выходные дни в поле зрения сотрудников ГАИ попадает большое число нетрезвых водителей и пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного движения. Поэтому для предупреждения аварий за этой категорией участников дорожного движения будет усилен надзор. В области 4-6 декабря пройдут специальные профилактические мероприятия", - отметили в Госавтоинспекции региона.

В Брестской области в январе-ноябре зарегистрировано 414 дорожно-транспортных происшествий, в которых 69 человек погибли и 413 получили травмы. По вине пьяных водителей произошло 43 ДТП. Также аварии спровоцировали 19 нетрезвых пешеходов.

"Под воздействием алкоголя исчезает чувство самосохранения, водитель не замечает опасность и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать сигналы светофора и может стать виновником гибели людей, - подчеркнули в ГАИ. - У пьяного пешехода нарушена координация. Он может упасть и получить травму, переходить дорогу в неположенном месте и попасть под колеса автомобиля".

В ГАИ призывают не оставаться равнодушными и сообщать по номеру 102 о пьяных водителях или пешеходах. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь.-0-