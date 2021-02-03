ГАИ Брестской области взяла под контроль пешеходные переходы

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области с 3 февраля усилила надзор за дорожным движением вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Утром и вечером в пиковые часы трафика инспекторы будут следить за тем, чтобы водители пропускали пешеходов, а те в свою очередь соблюдали правила дорожного движения и использовали световозвращающие элементы. В Госавтоинспекции обращают внимание, что нерегулируемые пешеходные переходы являются аварийно опасными участками дороги. При приближении к ним водитель обязан снизить скорость и предоставить пешеходам преимущество в движении. Нарушение этого правила наказывается штрафом в размере от одной до пяти базовых величин.

Административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до трех базовых величин грозит также за нарушение ПДД пешеходам. А если в этот момент он находился в состоянии опьянения, ответственность, как и сумма штрафа (от 3 БВ до 5 БВ), увеличивается.

"Пешеходы должны всегда убеждаться в безопасности перехода. Следует помнить, что сэкономленная минута (например, перебежать дорогу на мигающий зеленый), может обернуться долгими часами постельного режима. Важно осознать, что даже самый опытный водитель не сможет моментально остановить автомобиль перед внезапно появившимся пешеходом. Очень важно, чтобы взрослые своим ответственным поведением на дороге подавали пример детям, напоминали им о правилах безопасного поведения, подходя к пешеходным переходам, крепко держали их за руку", - подчеркнули в ГАИ.

В 2020 году в Брестской области на пешеходных переходах произошло 89 ДТП, в результате которых шесть человек погибли и 84 травмированы. За непропуск пеших участников дорожного движения к административной ответственности привлекли 11 342 водителя.-0-