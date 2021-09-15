ГАИ Гомельской области 16-18 сентября отработает автодорогу М10

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области проведет массированную отработку автомобильной дороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин с 16 по 18 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Мероприятие проводится с целью пресечения нарушений ПДД и профилактики дорожно-транспортного травматизма.

В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль выполнения участниками дорожного движения требований ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения ДТП, и снаряжены приборами фото- и видеофиксации.-0-