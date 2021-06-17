ГАИ Гомельской области 18-20 июня отработает дорогу Р32

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодороги Р32 Речица - Лоев с 18 по 20 июня, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Цель мероприятия - пресечение нарушений правил дорожного движения и профилактика ДТП.

Госавтоинспекторы будут вести гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения ПДД. Наряды ДПС приблизятся к местам с повышенным риском ДТП. Экипажи будут снаряжены приборами фото- и видеофиксации.-0-