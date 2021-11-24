ГАИ Гомельской области 25-27 ноября отработает автодорогу М8

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и контроля за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения с 25 по 27 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Гомельской области будет проведена массированная отработка автомобильной дороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ГАИ будут пресекать грубые нарушения, являющиеся основными причинами ДТП: управление транспортным средством в состоянии опьянения и (или) без права управления, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение скоростных режимов и правил перевозки пассажиров, в частности, детей.

Кроме того, внимание будет уделяться и уязвимым участникам дорожного движения, а именно их физическому состоянию и наличию у них световозвращающих элементов в темное время суток.

В работе правоохранители будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль.-0-