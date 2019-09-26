26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области 27-29 сентября проведет массированную отработку автодороги М8 Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Для контроля за выполнением требований Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения будет использован гласный, негласный и смешанный контроль. Наряды ДПС ГАИ будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий.-0-