ГАИ Гомельской области начала мониторинг установки дорожных знаков

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области проводит по 13 июня профилактическое мероприятие "Контроль - дорожный знак", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В зоне внимания - установка и размещение на улично-дорожной сети региона дорожных знаков, указателей, рекламы. Предстоит определить, как выполняются требования нормативно-правовых актов по установке таких элементов.

Госавтоинспекция просит подключиться к мониторингу всех участников дорожного движения. "Если вы заметили временные дорожные знаки там, где уже завершены ремонтно-строительные работы, либо же элементы, пришедшие в негодность, или железнодорожные переезды без дорожных знаков, сообщите об этом в управление ГАИ, прислав фото или видеоматериалы с указанием места на gai_propaganda@post.gomel.by", - отметили госавтоинспекторы. Также можно направлять свои замечания и предложения по дорожным знакам.-0-