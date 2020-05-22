ГАИ Гомельской области отработает 23-24 мая трассу М5

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области 23-24 мая проведет массированную отработку трассы М5 Гомель - Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Особое внимание инспекторы уделят соблюдению водителями скоростных режимов, правил обгона, выезда на полосу встречного движения. Проверят выполнение правил перевозки пассажиров, в особенности несовершеннолетних. Проконтролируют наряды состояние водителей, наличие у них прав управления. Пресекать намерены и нарушения правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.

Во время отработки инспекторы используют гласный, негласный и смешанный контроль.

Мероприятие направлено на профилактику и предупреждение происшествий, сохранение жизни и здоровья участников движения. В управлении призвали водителей, велосипедистов, пешеходов быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать все правила и требования.-0-