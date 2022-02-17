ГАИ Гомельской области отработает трассу Р82

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17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области с 17 по 19 февраля проведут массированную отработку автомобильной дороги Р82 Октябрьский - Паричи - Речица, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.
Наряды ДПС будут выставлены в местах, где велика вероятность как нарушений правил дорожного движения водителями, пешеходами, так и аварий.
Сотрудники ГАИ будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль. У них будут приборы фото- и видеофиксации.-0-