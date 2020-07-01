ГАИ Гомельской области предлагает написать сказку о соблюдении правил дорожного движения

1 июля, Минск /Екатерина Волкова - БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области объявляет с 1 июля по 31 августа детский творческий конкурс сказок по ПДД "Добрая дорога в сказку", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

"Конкурс станет частью региональной структурной программы "Безопасность детей", а также межведомственной программы "Гомельское лето - 2020" в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма", - рассказали в ГАИ УВД.

Для участия необходимо до 31 августа прислать на электронную почту gai_propaganda@post.gomel.by или по адресу 246000, г.Гомель, ул.Федюнинского, 9 с пометкой "для отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома" сказку о соблюдении ПДД. Она должна быть не более двух страниц формата А4, с указанием контактных данных (ФИО, возраст, телефон, учреждение образования).

Победители получат дипломы и подарки от ГАИ.-0-