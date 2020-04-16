16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области призывает водителей быть осторожными из-за песчаной бури и порывистого ветра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Из-за песчаной бури на дорогах юго-восточного региона ограничена видимость. "Во время недостаточной видимости необходимо ехать с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную дистанцию, отказаться от резких маневров, которые при неблагоприятной погоде могут создать аварийные ситуации. Обязательно следует пристегиваться и быть предельно внимательными", - отметили в областной Госавтоинспекции.

Порывистый ветер также прогнозируется в ближайшие дни. В ГАИ рекомендуют автомобилистам выбирать безопасную скорость для движения, чтобы суметь сориентироваться в ситуации и успеть при необходимости затормозить.

"Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать всемерную помощь участникам дорожного движения, которые из-за погоды могут попасть в сложную ситуацию на дороге", - добавили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.-0-