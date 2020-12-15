ГАИ Гомельской области проведет декаду усиленного контроля за маршрутными такси

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усилит контроль за водителями маршрутных транспортных средств в Гомельской области с 15 по 25 декабря, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Как уточнили в УГАИ, несмотря на принимаемые меры, остается сложной обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Это касается городских и междугородних маршрутов.

Зачастую водители этой категории недисциплинированны на дороге, допускают многочисленные нарушения ПДД. В числе основных - превышение скоростных режимов, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, перевозка пассажиров сверх количества установленных мест, нарушение требований режима труда и отдыха.

Сотрудники областной Госавтоинспекции в ближайшую декаду проведут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров водителями маршрутных транспортных средств.-0-